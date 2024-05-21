Технологии помогают банкам разрабатывать решения под запрос бизнеса

В современном мире банки выходят за рамки простых поставщиков финансирования и расчетных услуг. Трансформация в сторону комплексных решений, основанных на передовых технологиях, становится ключевым фактором конкурентоспособности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии