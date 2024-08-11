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Позитив для оптимистов

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Схватка уже началась. Россия и Китай рушат все планы США

Схватка уже началась. Россия и Китай рушат все планы США

Можно сколько угодно говорить другим, что ты гегемон, но всё равно приходится рано или поздно доказывать это не только словами, но и делами.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Идёт грандиозная мировая революция против хищнически-кровавой модели западного капитализма!!! Эта революция более фундаментальна, чем революция 1917 года, поскольку во главе её страны с большинством населения планеты и огромными природными ресурсами!!! По какому пути пойдут страны БРИКС, совместят ли они возможности контролируемого капитализма и социализма внутри своих стран, учитывая столь разные условия их существования??? Владислав Петряев
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