Россияне стали на шаг ближе к иностранной вакцине от коронавируса, не зарегистрированной в России. Минздрав выступил с предложением о ввозе не прошедших регистрацию в стране лекарств для медицинского комплекса «Сколково», сообщил «Коммерсант».