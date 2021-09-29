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Минздрав предложил разрешить ввоз незарегистрированных лекарств и вакцин — «Коммерсант»

Минздрав предложил разрешить ввоз незарегистрированных лекарств и вакцин — «Коммерсант»

Россияне стали на шаг ближе к иностранной вакцине от коронавируса, не зарегистрированной в России. Минздрав выступил с предложением о ввозе не прошедших регистрацию в стране лекарств для медицинского комплекса «Сколково», сообщил «Коммерсант».

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