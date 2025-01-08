Yeston и Maxsun представили яркие версии GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9070 с аниме-девушками Кита...

Yeston и Maxsun представили яркие версии GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9070 с аниме-девушкамиКитайские бренды Yeston и Maxsun представили свои версии видеокарт GeForce RTX 50-й серии и Radeon RX 9070, которые придутся по душе любителям ярких решений и аниме.