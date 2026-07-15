Доколе-патриоты: почему Россия не может, как Иран!? Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик.
Доколе-патриоты: почему Россия не может, как Иран!?
Комментарии
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ШКИПЕР
Ира бьёт по базам США в Персидском заливе, по странам ,которые не в НАТО, а с США Иран в состоянии войны. Вы хотите применения оружия Россией по странам НАТО ? Так гейропейцы и пиндосы только этого и ждут, а воевать с Укрорейхом и в открытую с НАТО ну очень накладно.
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1 м.
Grandad
"Теперь мы снова находимся на исходных позициях середины 2025-го года" – меня покоробила эта фраза. Посчитайте наши потери в живой силе, мирное население, разрушенные заводы, дома! Какая, к чёрту, исходная позиция! Болтать меньше надо было, как было раньше, когда мир замирал, если Россия молчала.
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1 м.
Юрий Ильинов
Причём здесь чёрные? Уже вся Европа умоляет Россию остановиться. Только Иран подсказывает России бить по Европе. Наши СУ35 в Иране, пора и Ирану помочь нам.
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1 м.
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