ШКИПЕР Ира бьёт по базам США в Персидском заливе, по странам ,которые не в НАТО, а с США Иран в состоянии войны. Вы хотите применения оружия Россией по странам НАТО ? Так гейропейцы и пиндосы только этого и ждут, а воевать с Укрорейхом и в открытую с НАТО ну очень накладно.

Grandad "Теперь мы снова находимся на исходных позициях середины 2025-го года" – меня покоробила эта фраза. Посчитайте наши потери в живой силе, мирное население, разрушенные заводы, дома! Какая, к чёрту, исходная позиция! Болтать меньше надо было, как было раньше, когда мир замирал, если Россия молчала.