Ксения Алфёрова, Олеся Судзиловская, Екатерина Стриженова посетили премьеру спектакля "Сделка"

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялась премьера спектакля "Сделка" по мотивам трагикомедии Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы".
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