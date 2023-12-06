Как Киву смогли убить на охраняемой территории? Сосед депутата раскрыл нюансы

Гибель чиновника Ильи Кивы становится всё более загадочным происшествием. Выяснилось, что территория коттеджного посёлка находилась под охраной, что означает невозможность проникнуть туда без чьего-либо ведома.
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