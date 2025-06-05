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Александр Дубинский: Зеленский стал пешкой в игре Путина

Александр Дубинский: Зеленский стал пешкой в игре Путина

Как Путин использует ошибки Зеленского для укрепления своих позиций? Что означает отказ Путина от переговоров с Украиной? Почему Зеленский выглядит испуганным при обсуждении встречи с Путиным? И какие последствия могут ожидать Зеленского в свете текущих событий? Путин грамотно использовал ошибки Зеленского в проведении терактов на территории России и фактически отказался от переговоров, сказав: «О чём с ними говорить?» Он переложил решение этого вопроса на Трампа, что было похоже на попытку Зеленского и его «союзников» с 9 мая.

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