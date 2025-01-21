WT: комитет сената США одобрил Марко Рубио на должность госсекретаря

Комитет по иностранным делам сената американского конгресса единогласно проголосовал за кандидатуру Марко Рубио на пост главы Госдепартамента Соединенных Штатов, а также рекомендовал утвердить его на данную должность.
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