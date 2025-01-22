Путин поручил подумать об упрощении переезда компаний в Россию

Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом, состоявшейся 16 декабря 2024 года, поручил к апрелю 2025 года дать возможность проводить редомициляции холдинговых компаний, зарегистрированных в недружественных странах, а также сохранять за ними статус редомицилированных международных компаний в России на тот случай, если законодательство иностранных государств не предусматривает или запрещает редомициляцию в принципе.