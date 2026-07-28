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Пентагон растянет расходы на помощь Украине до конца десятилетия

Пентагон растянет расходы на помощь Украине до конца десятилетия

Пентагон растянет распределение 400 миллионов долларов военной помощи Украине до конца десятилетия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо оборонного ведомства, которое было направлено членам Конгресса США в мае 2026 финансового года.

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