В поезде Тюмень-Адлер умерла 12-летняя девочка

По дороге домой у ребят проявились симптомы ОРВИ и поднялась температура.Девочка в возрасте 12 лет скончалась в поезде Тюмень-Адлер по дороге из лагеря "Олимпийская ребячка" домой в Луганскую народную республику.
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