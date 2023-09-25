Каких разработчиков может заменить искусственный интеллект

Впрочем, ожидать исчезновения профессии не стоит — убежден Артем Лабоскин, эксперт в области разработки программного обеспечения, который использовал первые ИИ-ассистенты в проекте израильского стартапа Sosivio, способствовал переходу на более современные технологии разразработки в Сбере, а теперь отвечает за создание пользовательского интерфейса в американской компании.