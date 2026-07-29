Зашел сбоку: что Зеленский на самом деле увез от Трампа

Блиц-визит Владимира Зеленского в США завершился без видимых результатов. Впрочем, главарь киевского режима сейчас находится в ситуации, когда отсутствие плохих новостей уже может считаться хорошей новостью.
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