Политика как он...
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Политика как она есть

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Зашел сбоку: что Зеленский на самом деле увез от Трампа

Зашел сбоку: что Зеленский на самом деле увез от Трампа

Блиц-визит Владимира Зеленского в США завершился без видимых результатов. Впрочем, главарь киевского режима сейчас находится в ситуации, когда отсутствие плохих новостей уже может считаться хорошей новостью.

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