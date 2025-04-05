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В Кремле прокомментировали повторение Овечкиным рекорда Гретцки

В Кремле прокомментировали повторение Овечкиным рекорда Гретцки

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал повторение российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Комментарии
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Eduard
Оченьжаль,что ое за своих не играет!
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