Дело о пытках в тюремной больнице Ростова: что решил кассационный суд?

28 сентября прошло рассмотрение жалобы врача-психиатра медицинского учреждения.28 сентября прошло заседание кассационного суда, во время которого была рассмотрена жалоба врача-психиатра тюремной больницы ФСИН в Ростове-на-Дону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии