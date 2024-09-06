Городской парк в Калараше будет благоустроен

Жители Калараша в скором времени смогут отдыхать в обновленном городском парке. Общая стоимость проекта – 16,4 млн леев с финансированием из источников Национального фонда регионального и местного развития и софинансированием мэрии Калараша.
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