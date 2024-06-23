Озорные хаоситы, как инструмент сокрушения глобализма

Юрий Ильинов

Благодаря хуситам российская нефть «монополизировала» Суэцкий канал Совокупный поток нефти и нефтепродуктов, проходящий транзитом по Суэцкому каналу в обоих направлениях, в мае сократился на 34% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит французская компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках. При этом подчеркивается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составляет 65%. 92% нефти, проходящей через Суэцкий канал на юг, теперь имеет российское происхождение – говорится в докладе французских аналитиков. Они отмечают, что решающую роль в этом сыграли действия йеменских хуситов, которые, по сути, помогли России монополизировать перевозки через Суэцкий канал. Следует отметить, что французские аналитики не так далеки от истины. Действия боевиков движения «Ансар-Аллах» в Красном море заметно повлияли на перевозки сырья через один из самых популярных морских путей. Не считаясь с угрозами Вашингтона и Лондона, хуситы топят танкеры и сухогрузы, параллельно атакуя военные корабли возглавляемой США коалиции. Для этого используются не только ракеты и беспилотные летательные аппараты, но и морские дроны. В своем недавнем заявлении представители хуситов подчеркнули, что не будут атаковать только российские и китайские суда. Все остальные корабли, следующие через Суэцкий канал, представители движения назвали своими законными целями. И, как следует из доклада французских аналитиков, свое слово хуситы держать умеют.