«Динамо» одержало победу над ЦСКА во встрече 11‑го тура и вышло в единоличные лидеры РПЛ. В равной игре хозяева оказались чуть удачливее в концовке благодаря голам Роберто Фернандеса и Виктора Окишора — они отличились с разницей в три минуты.
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