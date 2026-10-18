«Динамо» одержало победу над ЦСКА во встрече 11‑го тура и вышло в единоличные лидеры РПЛ. В равной игре хозяева оказались чуть удачливее в концовке благодаря голам Роберто Фернандеса и Виктора Окишора — они отличились с разницей в три минуты.