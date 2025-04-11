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Эфиопия проведет Второй климатический саммит Африканского союза в 2025 году

Эфиопия проведет Второй климатический саммит Африканского союза в 2025 году

Эфиопия готовится к проведению второго саммита Африканского союза по климату в сентябре 2025 года. Это решение было принято на встрече глав государств в Аддис-Абебе, с целью выработки общей африканской позиции на международных переговорах.

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