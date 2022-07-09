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Чтобы дома не торчать: ученые нашли связь между наркоманией и разводами

Чтобы дома не торчать: ученые нашли связь между наркоманией и разводами

Исследование российских ученых выявило связь наркозависимости с неблагоприятным жизненным опытом. Чаще всего это развод родителей, вербальное насилие, злоупотребление взрослыми спиртным и запрещенными препаратами и эмоциональное пренебрежение.

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