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Эксперт СберСтрахования во Всемирный день здоровья рассказала, как снизить риск развития онкологии

Эксперт СберСтрахования во Всемирный день здоровья рассказала, как снизить риск развития онкологии

Восемь простых правил помогут снизить риск развития онкологических заболеваний на 70%, рассказала руководитель проектов медицинского страхования СберСтрахования Евгения Конобеева во Всемирный день здравоохранения в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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