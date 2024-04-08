Эксперт СберСтрахования во Всемирный день здоровья рассказала, как снизить риск развития онкологии

Восемь простых правил помогут снизить риск развития онкологических заболеваний на 70%, рассказала руководитель проектов медицинского страхования СберСтрахования Евгения Конобеева во Всемирный день здравоохранения в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.