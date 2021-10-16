РУССКИЙ ПРОРЫВ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИЗНЁС ТРИ ГЛАВНЫХ СЛОВА

Обухов переулок

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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
20 лет не доходило , а сейчас под выборы опять начали плакаться , о народе задумались , на публике а дома за бутылкой проклинают .
олег ведерников
тебя проклали дети донбасса - убитые вами хахлами - или нэ виришь? или ты нищий но беременный пенсионер с сибири?
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Слушай ,... убогий . Я уже на смысл даже не обращаю внимания , ты хоть писать научись , а не буковки составляй . А Сибирь лучше не трогай , себя- то не пожалей
олег ведерников
мыколка а то шо?? ты меня забодаешь? выродок с хутора голохеровка? ты шо училка? а справжна? а защеку - берешь!!! училка с хутора еще обязана быть псехеадром -- как инструктор учил - пиши - что ты - псехеадр из вам хахлам ведомой палаты

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