РУССКИЙ ПРОРЫВ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИЗНЁС ТРИ ГЛАВНЫХ СЛОВА

Андрей СмирновПолитикаРУССКИЙ ПРОРЫВ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИЗНЁС ТРИ ГЛАВНЫХ СЛОВА Консервативная революция, о необходимости которой всё время говорил Первый русский телеканал Царьград, свершилась.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ20 лет не доходило , а сейчас под выборы опять начали плакаться , о народе задумались , на публике а дома за бутылкой проклинают .олег ведерниковтебя проклали дети донбасса - убитые вами хахлами - или нэ виришь? или ты нищий но беременный пенсионер с сибири?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВСлушай ,... убогий . Я уже на смысл даже не обращаю внимания , ты хоть писать научись , а не буковки составляй . А Сибирь лучше не трогай , себя- то не пожалейолег ведерниковмыколка а то шо?? ты меня забодаешь? выродок с хутора голохеровка? ты шо училка? а справжна? а защеку - берешь!!! училка с хутора еще обязана быть псехеадром -- как инструктор учил - пиши - что ты - псехеадр из вам хахлам ведомой палатыКомментировать
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