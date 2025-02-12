Нардеп Дубинский предложил сыну Порошенко* подписать годовой контракт с ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский призвал сына политика, народного депутата, бывшего украинского президента Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в Вооруженных силах страны.
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