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В Амурской области полицейские задержали совершившего побег осужденного

«Сотрудники УМВД России по Амурской области и регионального Управления ФСИН России в результате межведомственных мероприятий в кратчайшие сроки задержали осужденного, совершившего побег из следственного изолятора №1 УФСИН России по Амурской области.

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