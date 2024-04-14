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Матч «Интер Майами» Месси в Канзас-Сити посетили 72 610 зрителей – 4-й результат в истории МЛС

Игру на Arrowhead Stadium посетили 72 610 болельщиков – это 4-й результат в истории лиги. Рекорд был установлен 4 июля 2023 года – на арене Rose Bowl на матче «Лос-Анджелес Гэлакси» с «Лос-Анджелесом» (2:1) присутствовали 82 110 зрителей.

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