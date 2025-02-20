Фигурки с «Манесского кодекса»: украшения и знаки Иллюстрация из «Манесского кодекса» стр. 231rВсе украшение его отнято; из свободного он сделался рабом.
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Фигурки с «Манесского кодекса»: украшения и знаки Иллюстрация из «Манесского кодекса» стр. 231rВсе украшение его отнято; из свободного он сделался рабом.
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