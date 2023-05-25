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Ткачак – 4-й в истории игрок с 20+ очками за «Флориду» в плей-офф за карьеру

Мэттью Ткачак сделал дубль в матче с «Каролиной» (4:3, 4-0) в финале Востока. Форвард стал 4-м в истории игроком, набравшим не менее 20 очков за «Флориду» в Кубке Стэнли за карьеру.

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