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Малый театр открыл 271-й сезон и готовит премьеру по пьесе Владимира Мединского

Малый театр открыл 271-й сезон и готовит премьеру по пьесе Владимира Мединского

В Малом театре прошёл традиционный сбор труппы, посвящённый началу 271-го сезона. Руководство Малого театра поделилось информацией опредстоящих премьерах и творческих проектах, поздравило артистов с юбилеями служения сцене и представило пополнение труппы.

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