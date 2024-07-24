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Рогов: Предметом переговоров с Украиной может быть лишь капитуляция Киева

Рогов: Предметом переговоров с Украиной может быть лишь капитуляция Киева

Глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале резко высказался о предмете переговоров с Украиной.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Любой оставленный бандеровским чертям кусок территории, Запад использует для накопления этой недобитой нечисти, перевооружит их, пополнит отбросами  со всего мира и снова погонит убивать русских.  Это отложенная война.  Закончить её можно только выходом ВС РФ на польскую границу.  В крайнем случае - освобождение Одессы и выходом к нашей военной группировке в Приднестровье. С потерей Одессы проект &quot;Украина&quot; потеряет для США и НАТО всякий смысл.
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