Рогов: Предметом переговоров с Украиной может быть лишь капитуляция Киева

Александр Лагуткин

Любой оставленный бандеровским чертям кусок территории, Запад использует для накопления этой недобитой нечисти, перевооружит их, пополнит отбросами со всего мира и снова погонит убивать русских. Это отложенная война. Закончить её можно только выходом ВС РФ на польскую границу. В крайнем случае - освобождение Одессы и выходом к нашей военной группировке в Приднестровье. С потерей Одессы проект "Украина" потеряет для США и НАТО всякий смысл.