Глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале резко высказался о предмете переговоров с Украиной.
Рогов: Предметом переговоров с Украиной может быть лишь капитуляция Киева
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Александр Лагуткин
Любой оставленный бандеровским чертям кусок территории, Запад использует для накопления этой недобитой нечисти, перевооружит их, пополнит отбросами со всего мира и снова погонит убивать русских. Это отложенная война. Закончить её можно только выходом ВС РФ на польскую границу. В крайнем случае - освобождение Одессы и выходом к нашей военной группировке в Приднестровье. С потерей Одессы проект "Украина" потеряет для США и НАТО всякий смысл.
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