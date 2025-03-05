Лукашенко: я готов встать рядом с Трампом и делать все для прекращения войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, что готов встать рядом со своим американским коллегой Дональдом Трампом и делать все для прекращения украинского конфликта.
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