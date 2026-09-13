Первые фото Леди Гаги в статусе молодой мамы попали в сеть

40-летняя Леди Гага впервые вышла в свет с новорожденным 40-летняя Леди Гага впервые стала мамой. Как сообщает издание Page Six, папарацци застали певицу и ее возлюбленного Майкла Полански на прогулке с новорожденным ребенком на руках.