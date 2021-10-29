Савченко обвинила украинские власти в ограничении прав граждан из-за введения локдауна

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Украинские власти совершают преступление против украинского народа, ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
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