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Владимирские новости

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С «Волгабаса» во Владимирской области взыскали 20 миллионов рублей

С «Волгабаса» во Владимирской области взыскали 20 миллионов рублей

«Волгабас» задолжал предпринимателю 19,4 млн рублей по договорам поставки, суд постановил взыскать с предприятия более 20 млн рублей, включая неустойку и госпошлину.

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