В Казани пройдет пятое заседание Совета «Волга-Янцзы» по межрегиональному сотрудничеству

21 мая в Казани состоится пятое заседание Совета «Волга-Янцзы» по межрегиональному сотрудничеству. Мероприятие пройдет под совместным руководством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и вице-премьера Государственного совета КНР Чжана Гоцина.
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