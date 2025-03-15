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Царьград

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ВСУ потеряли 126 дронов за ночь: русские ПВО приземлили 126 беспилотников над 6 регионами

ВСУ потеряли 126 дронов за ночь: русские ПВО приземлили 126 беспилотников над 6 регионами

За ночь русские средства ПВО устроили масштабную зачистку неба, уничтожив 126 украинских беспилотников.

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