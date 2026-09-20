На Урале ввели запрет на ловлю сига и хариуса до декабря

В Свердловской области введены сезонные ограничения на вылов рыбы. С 20 сентября начали действовать запреты, связанные с осенним нерестом.
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