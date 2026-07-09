Безопасность, законность и доверие: в Общественной Палате Крыма назвали приоритеты подготовки к выборам-2026

1 июля на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация экспертно-аналитического доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» — «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы».
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