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Крымская газета

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Безопасность, законность и доверие: в Общественной Палате Крыма назвали приоритеты подготовки к выборам-2026

Безопасность, законность и доверие: в Общественной Палате Крыма назвали приоритеты подготовки к выборам-2026

1 июля на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация экспертно-аналитического доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» — «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы».

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