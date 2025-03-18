Тайна микрофона: мог ли Трамп стать жертвой отравления?

Удар по лицу или спланированная атака? В США расследуют инцидент с президентом Инцидент, который вызвал волну вопросов В конце прошлой недели во время пресс-подхода произошел эпизод, приковавший внимание всей Америки.
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