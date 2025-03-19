«Ситуация кардинально изменилась» – контрактация работ по ремонту автодорог в графике

Контролируя ход исполнения решений комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике, депутаты подробно остановились на контрактации работ по ремонту автодорог области.
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