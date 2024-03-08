NYT: 92-летний Мердок объявил о помолвке с 67-летней Еленой Жуковой

Американский медиамагнат Руперт Мердок в возрасте 92 лет собирается жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе из России, известной, кроме того, как бывшая теща миллиардера Романа Абрамовича.
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