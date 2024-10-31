В Хабаровском районе сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в незаконной охоте

В ОМВД России по Хабаровскому району с заявлением обратились представители охотничьего хозяйства. Они сообщили полицейским, что в районе села Новокуровка в аэролодке обнаружены туши двух особей благородного оленя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии