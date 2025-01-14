Суд РФ вынес заочный приговор лидерам «ичкерийского» батальона ВСУ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор лидерам террористического «ичкерийского» батальона, созданного в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), — Амату Закаеву и Мураду Юсупову.
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