Машков: группа избирателей по выдвижению Путина соберется в «Зарядье»

Проведение собрания инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ запланировано в московском концертном зале «Зарядье», сообщил народный артист РФ Владимир Машков.
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