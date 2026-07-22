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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист Анцелиович об иске в CAS по поводу отстранения легкоатлетов: «В последнее время шансы на более удачное решение повышаются»

Юрист Анна Анцелиович высказалась об апелляции в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) из-за решения World Athletics продлить отстранение российских легкоатлетов.

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