ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Китайские компании пригласили принять участие в форуме «Ростки» в Казани

Китайские компании пригласили принять участие в форуме «Ростки» в Казани

Компании из китайской провинции Хэйлунцзян и города Харбин пригласили принять участие в международном форуме «Ростки: Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани в августе 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии