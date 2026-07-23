Китайские компании пригласили принять участие в форуме «Ростки» в Казани

Компании из китайской провинции Хэйлунцзян и города Харбин пригласили принять участие в международном форуме «Ростки: Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани в августе 2026 года.
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