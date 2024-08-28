Предупреждение путешественникам: два простых шага для спокойного отдыха

27 августа 2024 года, 20:00 - Путешествовать стало безопаснее благодаря двум простым фотографиям. Эксперты в области путешествий советуют туристам перед отправлением в дорогу сделать два вида фотографий: одну на паспорт, а другую со всеми предметами багажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии