Предупреждение путешественникам: два простых шага для спокойного отдыха

27 августа 2024 года, 20:00 - Путешествовать стало безопаснее благодаря двум простым фотографиям. Эксперты в области путешествий советуют туристам перед отправлением в дорогу сделать два вида фотографий: одну на паспорт, а другую со всеми предметами багажа.