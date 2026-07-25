Черногория продлила безвизовый режим для россиян и белорусов до конца октября

Граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 года. Соответствующие поправки к положению о визовом режиме опубликованы на сайте правительства республики в субботу, 25 июля 2026 года.
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