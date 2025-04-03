Двухосный прицеп 3*1.5 с высоким бортом и тентом в Луганске - 145 100 руб

Прицеп Тавиалс Старт 2 С3015 Цена указана за прицеп в комплектации с дополнительными бортами и тентом (как на фото) Прицеп Тавиалс Старт-2 С3015 ▴▴▴Технические характеристики▴▴▴ - Полная масса прицепа 748 кг(категория В) - Грузоподъемность по ПТС 448 кг - Грузоподъемность фактическа 1500 кг - Снаряженная масса (без доп.