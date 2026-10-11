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Елена Скороходова спасла Андрея Ташкова от зависимости, а он ушёл к другой, оставив её с младенцем

Елена Скороходова спасла Андрея Ташкова от зависимости, а он ушёл к другой, оставив её с младенцем

К середине девяностых Елена Скороходова уже пережила ранний развод, помогла коллеге Андрею Ташкову выбраться из зависимости, вышла за него замуж и обвенчалась.

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